Путина поздравили с днем рождения надписью в небе над Голливудом

Необычная надпись в день рождения президента России Владимира Путина появилась над Голливудом. Американцы восприняли это как праздничное поздравление.
7 октября российскому лидеру исполнилось 67 лет. И именно в этот день жители Лос-Анджелеса публиковали снимки и видеозаписи появившейся в небе надписи #VVP67. Ее выполнил пилот самолета.
Правда некоторые заметили, что предпоследний символ больше похож на букву G, что придает совершенно иной смысл написанному – #VVPG7.
Напомним, формат саммита "большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне включения Крыма в состав России участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
А в августе 2019 года американский лидер Дональд Трамп поругался с партнерами по саммиту, настаивая на возвращении в него Владимира Путина. Таким образом, надпись может быть в том числе и призывом к исполнению предложения президента США.
Комментарии
Чушь какая-то
Столько подарков, прям завидую. И зп поднял, и на небе написали, а Минэкономразвития вообще налоги по максимуму предлагают поднять для малого бизнеса. Прям сердце радуется и патриотизм растет и пухнет. Куда бы увеличившийся в размерах патриотизм пристроить?
Именно там путины друзья и обитают, ничего удивительного, и самолеты у них есть, и яхты.