Россиянин погиб при взрыве банкомата, когда пытался его взломать

В жилом доме в Череповце взорвался банкомат, в результате погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Моченкова в помещении Сбербанка, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома.
По данным телеканала, банкомат взорвался при попытке взлома. В результате происшествия погиб один человек. Также имеются повреждения внутри помещения. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия.
Комментарии
Запретить офисы банков, расположенных в жилых домах. Взрывы банковатов могут продолжится из-за бедности населения.
ну хоть попробовал
Россиянин! Так уж и пишите- житель планеты земля! Кто еще можнь жить в Черепов?
Россиянин - это название нерусского
В Бийске взорвали банкомат в течении минуты этим летом. Хоть нашли преступника то?
Классика жанра: преступление и наказание...
14:12, зачем искать? деньги застрахованы, банкомат, тоже.
Тут дело в другом!
Вообще, банкоматы минировать это законно?
Газом подрывать нужно умеючи