На Алтае в несколько раз выросло число случаев отравления алкоголем

В Алтайском крае за первые семь месяцев 2019 года в несколько раз выросло число случаев отравления алкоголем, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Всего в России по официальным данным в январе-июле от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. россиян. Это на 17% больше, чем годом ранее. Сильнее всего показатель вырос в Татарстане – с пяти до 70 человек. Увеличилось в несколько раз число случаев отравления алкоголем также в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Алтайском крае.
Число умерших от алкоголя в 2018 году на Алтае – примерно два человека на 10 тыс. живущих в крае. В соседней Республике Алтай – около четырех жителей региона на 10 тысяч.
Лидирует по смертности из-за алкоголя Дальний Восток. К примеру, на Чукотке коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Фактически каждый девятый человек, скончавшийся в регионе в 2018 году, официально умер из-за алкоголя.
Около 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя. В целом от спиртного россиян гибнет примерно столько же, сколько суммарно в результате транспортных происшествий (1% от всех смертей в 2018 году), убийств (0,4%) и самоубийств (1%), отмечает издание.
Комментарии
В подобных новостях ключевое слово - алкоголь!
Правда, местный алкаш?
А почему на Алтае? Давайте писать в Алтае?
Так надо еще поднять цены на алкоголь. Меньше народу - больше денег останется у ПФ.