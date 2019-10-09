Новые ставки налога на жилье и другую недвижимость: где какие и как считать?

Депутаты Барнаульской гордумы на сессии 9 октября приняли решение установить максимальные ставки по налогу на имущество физлиц с 2020 года.
Со следующего года, напомним, этот налог, который платят все граждане – собственники недвижимости, будет считаться по-новому исходя из кадастровой стоимости жилья. Первые квитанции владельцы получат в 2021 году за 2020-й. Amic.ru объясняет в инфографике, какие ставки установлены и как посчитать свой платеж.
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