Россия будущего: с 2020 года туалеты на вокзалах станут бесплатными

Посещение туалетов на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, передает ТАСС.
"Мы сейчас комплексно оцениваем все сервисы и услуги на вокзалах, ищем новые подходы, повышаем качество обслуживания", — рассказали в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов, добавив, что вокзальные туалеты станут бесплатными по всей России.
В дочке РЖД объяснили, что одной из главных причин перевода туалетов на безвозмездную основу стали многочисленные жалобы на стоимость посещения.
"Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги "санитарная комната", — пояснили в дирекции.
В целях формирования положительного имиджа РЖД было принято решение о бесплатных туалетах, находящихся на балансе региональных дирекций. При этом, как отметили в компании, на 80 станциях за услугу уже не платят.
Сейчас правом бесплатного посещения туалета обладают депутаты Госдумы, члены Совфеда и конституционные судьи. Также это могут сделать обычные пассажиры, если их поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет. Есть и перечень льготников: инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД и почетные железнодорожники. Всего в крупных городах России существует 344 железнодорожных вокзала дальнего следования, напоминает газета "Гудок".
Комментарии