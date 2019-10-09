Власти края безвозмездно заберут земельный участок, известный по "делу Савинцева"

Депутаты Барнаульской гордумы 9 октября на сессии приняли решение передать безвозмездно в собственность Алтайского края земельный участок площадью 681 кв. метр по адресу ул. Пролетарская, 89. Решение было принято единогласно.

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк объяснил решение о передаче участка тем, что у города нет денег на его достройку, а у правительства края есть и средства, и большая заинтересованность в объекте, который находится на этом участке.

"Сегодня в правительстве Алтайского края сложилась непростая ситуация. Компания "СтройГАЗ" находится в банкротстве, и практически все ее имущество выставлено на торги. Поэтому многие управления правительства региона вынуждены идти на улицу. Сегодня сложилась оперативная и авральная ситуация по их переезду. На этом участке, по ул. Пролетарская, 89, есть трехэтажное здание. Краевое правительство планирует купить его именно для размещения некоторых управлений, которым некуда переезжать. Здание городу не принадлежит, поэтому юридически мы передаем Алтайскому краю только землю. Если регион купит объект, еще порядка 30 млн надо, чтобы его достроить. В бюджете города таких денег нет, как нет и необходимости в здании", – сообщил Франк.

Что это за здание

Участок по адресу Пролетарская, 89, в 2016-2017 годах проходил по уголовному делу экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева. Следствие обвиняло Савинцева в том, что в 2009-2013 годах он присвоил себе и сыновьям Дмитрию и Максиму пять земельных участков, в том числе на Пролетарской, 89. Суд приговорил Савинцева к четырем годам условно, а позже постановил снести здание, построенное на этом месте, а сам участок передать городу.

Зачем оно правительству

Правительство края вышло с обращением к городским властям о безвозмездной передаче участка в собственность региона. Как пояснили amic.ru в краевом управлении имущественных отношений, "Алтайский край на сегодняшний момент испытывает дефицит административных зданий для размещения в них органов исполнительной власти региона".

Эта земля находится в шаговой доступности от зданий других управлений и ведомств, поэтому правительство обратилось в мэрию с просьбой передать участок.

Что именно будет со зданием, расположенным на этом участке, в управлении не уточнили.

Что еще передали в собственность края

Всего на заседании гордумы 9 октября в собственность Алтайского края депутаты безвозмездно передали одно нежилое помещение (ул. 50 лет СССР, 15) и четыре земельных участка: помимо земли на Пролетарской, 89, еще на ул. Аванесова, 94 (рядом с храмом, построенным на месте кинотеатра "Алтай"), ул. Попова, 67а (станция скорой помощи около Ленинградской аллеи), ул. Чкалова, 49а (около Никольского храма).