В Барнауле выступит "бродячий ученый" и музыкант Псой Короленко

12 ноября в Барнауле выступит Псой Короленко со своей новой программой "Шапка с ушами", сообщает altapress.ru.
Широким массам стал известен талант преподавателя литературы, писателя, журналиста и кандидата филологических наук после его выступления на телепередаче "Минута славы" в 2012 году.
Его исполнение сложно загнать в рамки какого-либо музыкального стиля. Сам себя Короленко называет "молодежный акын, аван-бард и бродячий ученый".
Он обещает исполнить разнообразные "песни и не песни", как собственного сочинения, так и позаимствованные у других.
В его репертуаре есть композиции на нескольких языках. Большинство из них на русском, идише и французском.
Выступление состоится в Hairy Lemon Pub (пр. Красноармейский, 73а). Оно начнется в 19:00. Цена входного билета – от 700 до 1000 рублей.
Комментарии
Буратино был тупой. Тупой как дрова))