Новую систему возрастной маркировки предложили ввести в России

Депутаты Госдумы предлагают ввести систему маркировки книг с более общими рекомендациями по возрасту, сообщает РБК.
В новой редакции останется маркировка 18+, но исчезнут промежуточные, такие как 0+ и 6+. Предлагается ввести более общие формулировки, например "для семейного чтения" или "для дошкольников". По замыслу авторов изменений, это позволит избавить организаторов мероприятий от излишней промежуточной маркировки.
В официальном отзыве правительство отметило, что закон будет принят при условии его корректировки с учетом всех замечаний, озвученных во время первого чтения. В Госдуме указали, что по закону необходимо отслеживать только маркировку 18+ (не предназначено для детей).
Комментарии
Ээ-эй! Человек?! Почки два раза царице!!