Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в реабилитационной клинике

После выписки из больницы, в которой Анастасия Заворотнюк проходила лечение, ее перевели в реабилитационную клинику, сообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас актриса находится в медцентре, где реабилитируются тяжелобольные люди. Из-за заболевания у нее развился парез правой части тела и парализовало правую руку. Самостоятельно передвигаться Заворотнюк не может.
В рамках курса восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. У заведения круглосуточно дежурит машина скорой помощи.
Родственники Заворотнюк сменяют друг друга на дежурствах, чтобы актриса не оставалась одна.
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