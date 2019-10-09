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Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в реабилитационной клинике

, ИА "Амител"
Актриса продолжит реабилитацию после выписки из больницы
Фото: Yandex

Фото: Yandex

После выписки из больницы, в которой Анастасия Заворотнюк проходила лечение, ее перевели в реабилитационную клинику, сообщает телеграм-канал Mash

Сейчас актриса находится в медцентре, где реабилитируются тяжелобольные люди. Из-за заболевания у нее развился парез правой части тела и парализовало правую руку. Самостоятельно передвигаться Заворотнюк не может. 

В рамках курса восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. У заведения круглосуточно дежурит машина скорой помощи.

Родственники Заворотнюк сменяют друг друга на дежурствах, чтобы актриса не оставалась одна.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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