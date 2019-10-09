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Мэрия Барнаула планирует выделить полосы для общественного транспорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Чиновники многие годы упорно отказывались от этой идеи, но неожиданно решили ее внедрить
Фото: Мария Говорухина

Фото: Мария Говорухина

Администрация города Барнаула прорабатывает вопрос о внедрении выделенных полос для общественного транспорта на проспекте Ленина и Строителей. Об этом следует из ответа первого заместителя главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова общественной организации "Гражданский патруль", которая засыпала чиновников, как сова в "Гарри Поттере", многочисленными письмами о судьбе транспорта. Самое интересное в ответе это то, что мэрия планирует для внедрения "выделенок" убрать все транспортные карманы на главной магистрали Барнаула. Сделать это они хотят после того, как этим летом отремонтировали проспект Ленина за 200 миллионов рублей. Там дорожники полностью обновили все карманы и не продумали будущие изменения.

Как следует из ответа, в разработке проекта выделенных полос для троллейбусов и автобусов принимают участие специалисты и ученые кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ им. И. И. Ползунова. Предложения, схемы и планы экспертная группа пообещала предоставить в конце текущего года. По словам Воронкова, внедрение выделенных полос – приоритет для развития города. Однако для реализации необходимо ликвидировать на всем отрезке парковочные карманы, нанести специальную разметку, установить дорожные знаки и камеры фиксации нарушений. Все это обновили на проспекте Ленина в ходе ремонта по программе "БКАД". Получается, что нужно переделать то, что отремонтировали несколько недель назад. На то, что нужно было планировать все заранее и учитывать возможность внедрения отдельной полосы, неоднократно в своем телеграмм-канале говорил и "Барнаульский нытик".

Уже несколько лет специалисты мэрии краевой столицы скептически высказывались о внедрении отдельных полос для автобусов и троллейбусов. Такая практика существует в Москве и Казани, но местные чиновники не видели в них эффективности. Так, бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко категорически был против "выделенок", уверяя, что это приведет к пробкам и неудобству автомобилистов. Не одобряли новые веяния и в комитете, отвечающем за дорожное хозяйство.

"В текущих условиях мы выделенную полосу обустроить не можем: слишком узкие дороги. Мы в комитете долгое время обсуждали этот вопрос, но условия городской застройки не позволяют это сделать", – отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Однако эффективнее запустить автобус по выделенной полосе, нежели 70 автомобилей. В час пик только один троллейбус может перевести до 100 человек, а занимает он места на дороге всего как четыре авто. По его словам, никто в 60-е годы, когда строился проспект Ленина, не рассчитывал на такой большой рост общественного и личного транспорта.

В администрации города также поддержали предложение о введении интермодального маршрута – единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта. По словам Воронкова, технические решения для полной реализации этой идеи в настоящее время отсутствуют. Возможность перехода на такой тариф рассматривается на базе электронной системы оплаты. Пока же городской комитет приступил к разработке проектов внедрения интермодального тарифного плана на муниципальных маршрутах совместно с МУП "Центртранс".

Что касается обновления подвижного состава электротранспорта – вопрос открыт. Высока вероятность, что на уровне правительства будет разработана программа для обновления автобусов и трамваев в российских городах. Однако на первом этапе она будет действовать только в городах с населением более миллиона человек. Изношенность общественного транспорта в Барнауле составляет около 98%.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.10.2019 15:29
- гость -

в МСК по выделенным полосам для общественного транспорта разрешено ездить и такси. У нас также будет ?

9.10.2019 15:31
- гость -

"но неожиданно решили ее внедрить", значит кто то получил...

9.10.2019 15:32
- гость -

9.10.2019 15:29
У нас и звездолетам разрешат. Потому как эти выделенки так и останутся в стадии проработки.

9.10.2019 15:32
- гость -

ахахаха
выделенные полосы где? на павлике? их 2 там всего!!!!

расширьте сначала, а потом выделяйте

9.10.2019 15:32
- гость -

"Выделенка" на Ленина - чушь. На строителей от Победы до павлика - вполне!

9.10.2019 15:35
- гость -

Помнится, мы это уже проходили в районе пл. Советов. Едешь - выделенка пустая, а автобусники гонки друг с другом устраивают по остальным полосам. Я двумя руками за выделенки, при условии, что автобусы и троллейбусы будут ездить только по ним, без права выезда на другие полосы.Как трамваи - гуськом, один за одним.

9.10.2019 15:37
- гость -

"а занимает он места на дороге всего четырех авто", а вот тут этот чиновник не прав! Занимать этот автобус будет целую полосу, т.к. простым автомобилям въезд на выделенку запрещен. Плюс ко всему, начнутся заторы перед перекрестками, т.к. водителям авто будет нужно перестроиться на правую полосу (разрешенный участок выделенки для поворота на право), а по выделенки ряд автобусов... Так же по Ленина магазины и возле них парковки, как на парковку и с парковки выезжать?

9.10.2019 15:37
- гость -

Все верно: карманы убрать, выделенную полосу сделать. Приоритет всегда должен быть в сторону общественного транспорта. Еще бы маршруты для велотранспорта.

9.10.2019 15:40
месный

9.10.2019 15:37
- гость -

на этих парковках стоят так что зад торчит на первую полосу и по ней ехать уже нельзя.
А ещё полосы на ленина нарисованы такой ширины, что автобус и троллейбус в них просто не входят

9.10.2019 15:40
- гость -

Вот я бы спросил у наших умных чиновников, почему в Томске нет выделенок, а автобусы по правой полосе друг за другом едут спокойно и гонок не устраивают? И это все тоже на ул. Ленина, на центральной? Может не о выделенках думать надо а про правильную расстановку маршрутов?

9.10.2019 15:43
- гость -

Мэрия Барнаула планирует внедрить выделенные полосы для общественного транспорта

Чиновники многие годы упорно отказывались от этой идеи, но неожиданно решили ее внедрить


чинуши, если вам заняться не чем, то возьмите отгулы и не "думайте" о городе. от вас все только хуже становится

9.10.2019 15:43
- гость -

9.10.2019 15:40
месный
Это уже второй вопрос, тут тоже идиотизм некоторых руководителей, которые для отчетности начертили четыре полосы. Причем ГБДД ответило на вопрос граждан, что этим самым (узкими полосами) они снижают аварийность...

9.10.2019 15:43
месный

И... например походу ленина встанет! Правая полоса тока гортранспорту и у каждого перекрёстка будет стоять в очереди вся вторая для проезда на первую чтоб повернуть на право, а первая будет занята нескончаемым иногда потоком автобусов, троллебусов, и прочих маршруток. Левая полоса будет занята поворачивателями на лево. А тем кто прямо где ехать?

9.10.2019 15:45
- гость -

9.10.2019 15:43
месный
Вот как раз про это я и писал выше...

9.10.2019 15:47
технарь

чо так? а жоповозку у "бутиков" как парковать?

9.10.2019 15:47
- гость -

9.10.2019 15:40
- гость -
Вы про какой-то другой Томск говорите? Таких отморозков, как там, я среди водителей общественного транспорта не видела нигде. Они гоняются, они летают, они нарушают все что можно, они остановки проезжают. Причем все знакомые, бывшие в Томске, первым делом отмечают в качестве местной "достопримечательности" вот эти автобусы)))

9.10.2019 15:48
- гость -

Мое мнение, что и водители авто и гортранспорта спокойно уживаются на Ленина, просто кто то из чиновников решил освоить деньги, вот и продвигает решение. Когда деньги будут присвоены, все вернут на круги своя!

9.10.2019 15:50
- гость -


9.10.2019 15:47
- гость -
Ну не знаю, сколько раз там бывал, то наоборот даже удивлялся местному спокойствию. Правда у них в основном маленькие автобусы...

9.10.2019 15:52
- гость -

Выделенка есть на Красном в Новосибирске. Все работает. Машины стоят, общественный транспорт едет.
9.10.2019 15:32
- гость - И что не так? Одну полосу для общественного транспорта, одну для машин. Почему десятки людей, едущих в автобусе, должны испытывать неудобство из-за машин, везущих одну попу?

9.10.2019 15:53
- гость -

9.10.2019 15:50
- гость -
Во-во, я как раз про них))) Эмоции непередаваемые, когда они по местной горке летят, выпучив глаза)))

9.10.2019 15:55
- гость -

чо так? а жоповозку у "бутиков" как парковать?

Никак) бутики перейдут на ночной режим работы, тк ночью общественный транспопорт не ходит)

9.10.2019 15:58
- гость -


9.10.2019 15:53
- гость -
На Ленинском, это Сапун-гора называется!

9.10.2019 16:00
- гость -

Один автобус занимает место как два автомобиля, автомобили вплотную не едут, между ними расстояние.

9.10.2019 16:03
- гость -

Бутики загнутся, Автобусы перестанут заезжать на другие полосы.
Интерес к центру пропадет.
все хорошо.

9.10.2019 16:05
- гость -


9.10.2019 15:37
- гость -
какие маршруты для велотранспорта в регионе, где 9 месяцев в году зима, очнитесь

9.10.2019 16:06
- гость -

очередной бред выдумали, опять тпблетки жрут чтоли?

9.10.2019 16:11
- гость -

Осень, у чиновников обострение.

9.10.2019 16:17
- гость -

Чиновникам надо чем-то заниматься.
Когда чиновнику нечего делать, он яй... придумывает подо что же бюджеты выбить и как попасть или возглавить в создаваемый под это дело комитет.

9.10.2019 16:17
- гость -

Беда в том, что решения принимают те, кто должен принимать таблетки
(с) кто-то из великих и умных

9.10.2019 16:20
- гость -

Как быть с тролейбасами? Они ездят гораздо медленнее автобусов, а обогнать их получится будет нельзя.

9.10.2019 16:27
- гость -

ну все равно же будет в "прайс-листе" КоАП расценки на покатушки по выделенной полосе, кто готов платить, будет кататься.... в принципе так и на любое нарушение есть свой ценник.....
и пока такое будет, пока будут личности готовые платить за более быстрый проезд, так все и будет продолжаться, т.к. нет лимита нарушений, после которого отбирают права, а пойманного без прав не сажают под арест на 30 суток, так и будут ездить по дорогами водители, готовые платить по "прайсу" КоАП и нарушать все что можно...

9.10.2019 16:29
- гость -

Как быть с тролейбасами? Они ездят гораздо медленнее автобусов,

Это вы зря. Они шустро едут, если впереди них авто ее перестраивпются постоянно.

9.10.2019 16:32
АБОРИГЕН

Оооо я не верю своим глазам! Только это надо было сделать уже десять лет назад и интермодальным сделать не маршрут а всю систему общественного транспорта в городе.

9.10.2019 16:38
- гость -

Это вы зря. Они шустро едут.

Ну-ну. Особенно на стыках линий они шустрят.

9.10.2019 16:47
гость

а зачем все карманы убирать? заехал на выделенную, как при повороте направо, запарковался спокойно параллельно,а не под углом. сейчас весь Ленинский так и расчертили для парковки только параллельно

9.10.2019 16:55
- гость -

9.10.2019 16:05
- гость -
Давно очнулся Для этого нужно перенимать опыт других стран. Они как то с этим справляются. Если вам действительно интересно, то вот статья, а если вы просто написали, то можно не читать.
https://varlamov.ru/2810974.html

9.10.2019 16:58
Житель

Во пробки прибавится. Отличное "инновационное" решение. В глаза бы автору инициативы посмотреть...

9.10.2019 17:04
- гость -

9.10.2019 16:47
гость
а зачем все карманы убирать?.....

Про карманы есть хорошее исследование, искать не буду, но вывод один - они не нужны так как все портят, а пользы 0

9.10.2019 17:06
- гость -

15:35
Вы абсолютно правы! Было и провалилось полностью. Надо навести порядок - режим движения автобусов и соблюдение правил, рвабота светофоров (помню зеленую волну, когда от С.З до речпорта ни разу не встаешь на светофоре, режим включения пешеходников, контролировать установку машин на парковках, автобусам на остановках, въезд на перекрестки (Молодежка - Челюскинцев яркий пример) запретить грузовикам и автобусам 3-й ряд кроме поворота направо и т.д., короче - регулированием движение никто не занимается, за это никто не отвечает.

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