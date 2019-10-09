Мэрия Барнаула планирует выделить полосы для общественного транспорта

Администрация города Барнаула прорабатывает вопрос о внедрении выделенных полос для общественного транспорта на проспекте Ленина и Строителей. Об этом следует из ответа первого заместителя главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова общественной организации "Гражданский патруль", которая засыпала чиновников, как сова в "Гарри Поттере", многочисленными письмами о судьбе транспорта. Самое интересное в ответе это то, что мэрия планирует для внедрения "выделенок" убрать все транспортные карманы на главной магистрали Барнаула. Сделать это они хотят после того, как этим летом отремонтировали проспект Ленина за 200 миллионов рублей. Там дорожники полностью обновили все карманы и не продумали будущие изменения.

Как следует из ответа, в разработке проекта выделенных полос для троллейбусов и автобусов принимают участие специалисты и ученые кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ им. И. И. Ползунова. Предложения, схемы и планы экспертная группа пообещала предоставить в конце текущего года. По словам Воронкова, внедрение выделенных полос – приоритет для развития города. Однако для реализации необходимо ликвидировать на всем отрезке парковочные карманы, нанести специальную разметку, установить дорожные знаки и камеры фиксации нарушений. Все это обновили на проспекте Ленина в ходе ремонта по программе "БКАД". Получается, что нужно переделать то, что отремонтировали несколько недель назад. На то, что нужно было планировать все заранее и учитывать возможность внедрения отдельной полосы, неоднократно в своем телеграмм-канале говорил и "Барнаульский нытик".

Уже несколько лет специалисты мэрии краевой столицы скептически высказывались о внедрении отдельных полос для автобусов и троллейбусов. Такая практика существует в Москве и Казани, но местные чиновники не видели в них эффективности. Так, бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко категорически был против "выделенок", уверяя, что это приведет к пробкам и неудобству автомобилистов. Не одобряли новые веяния и в комитете, отвечающем за дорожное хозяйство.

"В текущих условиях мы выделенную полосу обустроить не можем: слишком узкие дороги. Мы в комитете долгое время обсуждали этот вопрос, но условия городской застройки не позволяют это сделать", – отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Однако эффективнее запустить автобус по выделенной полосе, нежели 70 автомобилей. В час пик только один троллейбус может перевести до 100 человек, а занимает он места на дороге всего как четыре авто. По его словам, никто в 60-е годы, когда строился проспект Ленина, не рассчитывал на такой большой рост общественного и личного транспорта.

В администрации города также поддержали предложение о введении интермодального маршрута – единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта. По словам Воронкова, технические решения для полной реализации этой идеи в настоящее время отсутствуют. Возможность перехода на такой тариф рассматривается на базе электронной системы оплаты. Пока же городской комитет приступил к разработке проектов внедрения интермодального тарифного плана на муниципальных маршрутах совместно с МУП "Центртранс".

Что касается обновления подвижного состава электротранспорта – вопрос открыт. Высока вероятность, что на уровне правительства будет разработана программа для обновления автобусов и трамваев в российских городах. Однако на первом этапе она будет действовать только в городах с населением более миллиона человек. Изношенность общественного транспорта в Барнауле составляет около 98%.