Выручку от туризма в Алтайском крае планируют увеличить до 13,5 млрд рублей

Власти Алтайского края в рамках программы "Стратегия-2035" планируют увеличить выручку от туристической отрасли до 13,5 млрд рублей, передает ТАСС.
"Планируется увеличение выручки туристических продаж в регионе с 4,5 млрд до 13,5 млрд рублей к 2035 году. Есть ограничения: удаленность от центра, высокая стоимость доставки туристов, инфраструктурные вопросы, которые предстоит решать", – сказал зампред правительства края и министр экономического развития Павел Дитятев.
Начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых пояснил, что в регионе планируют увеличивать и турпоток, однако теперь считать туристов будут по новой системе.
По его словам, систему подсчета приведут в соответствие с федеральной. Если раньше считались все (селившиеся в отелях, гостиницах и на турбазах, приехавшие по делам, отправившиеся в турпоход и другие), то теперь предлагается учитывать тех, кто размещается в гостиницах, хостелах и прочих средствах коллективного размещения.
"По нашим расчетам, к 2035 году от базового 2018 года этот показатель должен увеличиться практически в два раза – с 690 тыс. человек в 2018 году до 1,4 млн в 2035 году", – подчеркнул Дешевых.
Ранее Дешевых сообщил, что методология расчета туристического потока в Алтайский край не совершенна и учитывает даже школьников, которые приезжают из деревень на новогодние елки.
Он отметил, что из-за отсутствия методологии, которая считает количество туристов, сегодня статус "туриста" фактически может получить каждый житель Алтайского края, который купил билет на автобус или поезд. Такими же "туристами" являются все люди, которые приезжают на Алтай из соседних регионов.
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