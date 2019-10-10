Военный самолет Ан-12 приземлился без шасси в аэропорту Екатеринбурга

Самолет заходил на посадку, когда отказали шасси / Фото: t.me/bazabazon
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в четверг утром, 10 октября. На борту самолета находилось 17 человек (шесть членов экипажа и 11 пассажиров). Никто не пострадал.
Сообщается, что борт летел из Челябинска. В 11:20 самолет заходил на посадку и по неизвестной причине у него не выпустились шасси. Воздушное судно сильно не пострадало, оно проехалось на "брюхе" и остановилось на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Примечательно, что именно диспетчеры аэропорта увидели, что шасси не вышли, прямо перед посадкой, примерно за 50 метров до ВПП. При этом сами пилоты ни о каких проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для аварии не готовили. На место инцидента приехали пожарные и потушили небольшое возгорание, которое произошло снизу самолета.
Как сообщает региональная "Комсомольская правда", после инцидента аэропорт приостановил свою работу. "В результате нештатной посадки воздушного судна, в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию", – сообщили в пресс-службе аэропорта.
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