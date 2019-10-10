На Алтае проснулись божьи коровки и распустились вербы. Чем это плохо

В Алтайском крае из-за аномального тепла осенью проснулись божьи коровки и распустились вербы, но не стоит этому радоваться, рассказала "Интерфакс-Сибирь" профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.
Она рассказала, что деревья и насекомые обманулись из-за наступившей посреди осени 20-градусной жары.
"Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло — вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести", — констатировала Терехина.
Эта ошибка особенно дорого обойдется божьим коровкам – они поплатятся за нее своими жизнями, так как повторно уже не сумеют впасть в спячку и замерзнут.
"Они накопили жировое тело, впали в спячку — и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут", — объяснила специалист.
Деревья же, которые имели неосторожность принять осень за весну, не сумеют зацвести весной. Повторное их цветение возможно теперь не раньше, чем через год, объяснила профессор.
Ранее маральник и огоньки начали повторно цвести в Горном Алтае. В ботанике подобное явление называют ремонтантностью. Это способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода.
Комментарии
вчера одуванчики видел... глаза протер на всякий случай, думал сплю...