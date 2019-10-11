Пятница, 11 Октябрь, 09:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,74
€ 71,3
Обь
37см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи

, ИА "Амител"
Светлый пасхальный понедельник предложили сделать общероссийским выходным днем
Во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем / Фото: pp.userapi.com

Во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем / Фото: pp.userapi.com

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который предлагал утвердить выходной день в понедельник после Пасхи, пишет "Парламентская газета".

"Ничего нового мы не придумываем. Это известная практика христианского мира, во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем", – разъяснил идею глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, который и предложил внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы утвердить новый выходной день – Светлый пасхальный понедельник.

В ответ на это предложение член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб напомнила, что перечень праздничных дат утверждается с учетом мнения работодателей, общественных, религиозных организаций, в соответствии с историческими, национальными и культурными традициями.

Она подчеркнула, что 14 календарных дней являются общенациональными российскими праздниками, и только один день – 7 января (Рождество Христово) – православный праздник. Это обусловлено тем, что большинство россиян являются православными.

"Делать выходным днем второй религиозный праздник, посвященный православию, будет неправильно с учетом многонационального и многоконфессионального состава нашей страны", – сказала Бессараб.

В связи с этим большинство депутатов проголосовали против законопроекта, предлагающего сделать выходным днем Светлый пасхальный понедельник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.10.2019 08:26
месный

а сфигали он именно СВЕТЛЫЙ ???

11.10.2019 08:33
- гость -

Местный, не придирайся к словам: зри в корень)) еше один выходной, урааа!

11.10.2019 08:35
- гость -

Эх... а жаль...

11.10.2019 08:37
- гость -

Зачем он нужен? Лучше бы 7 ноября сделали "светлым днем". Что-бы отгул не брать.

11.10.2019 08:39
барнаулец

ну ел палы , я то думал они о народе думают ..., а еще депутаты .

нужно понедельник после Пасхи сделать выходным это правильно !
душа праздника ж просит , т.к. в субботу многие на ночное богослужение ходят , оно до 4 утра обычно затягивается , потом отдыхают , а уже вечер , тут бы и порадоваться наступившему празднику отдохнуть, потусить , ан завтра на работу .

нужен нужен выходно после Пасхи !

11.10.2019 08:40
- гость -

скрепы...

11.10.2019 08:57
- гость -

Господа православные, берите отгулы на Пасху!

11.10.2019 09:08
- гость -

не празднуем сей чуждый праздник
навряд ли эта задумка дойдет до дела

11.10.2019 09:12
Иsтина

А смысл??? Обычно после пасхи все несут булки, яйца и тд на работу, где всё это дружно дохавывается

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:43
Якутский шаман простил тех, кто его задержал, и снова готов идти "изгонять" Путина 5
08:36
Как помочь предпринимателю? В Барнауле обсудили эффективность центров "Мой бизнес" 1
08:15
Жители алтайского села уже три месяца жалуются на заваленное целлофаном поле 4
07:52
Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи 9
07:39
Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых трасс в России 7
07:28
Жители Саратова пытались отбить у полиции убийцу девочки, чтобы совершить самосуд 5
07:17
Симптомы рака кишечника, которые обычно игнорируют, назвали медики 0
07:06
Опасный дефект обнаружен на каждом двадцатом пассажирском самолете Boeing 737 NG 1
06:45
Священник РПЦ назвал эпидемию рака наказанием за аборты и ЭКО 3
06:32
Девочкам посвящается: очаровательные и смешные фото "маленьких женщин" 1
06:04
Тепло не покинет Алтайский край. Прогноз погоды на 11 октября 0
23:55
Самолет приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматом 4
23:32
КамАЗ уронил дорожный каток в Рубцовске 1
22:58
Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рубцовске 0
22:29
Летчик-испытатель назвал героями пилотов, посадивших на "брюхо" Ан-12 4
21:44
СМИ: в мэрии Славгорода прошли обыски 2
21:19
Путин произвел перестановки в Кремле, сменив начальников трех управлений 1
20:26
В Барнауле установили 33 бункера под мусор 0
19:06
Следователи выясняют, почему треснуло стекло у Boeing-737 в Барнауле 5
18:35
Эксперт объяснила пробуждение божьих коровок и цветение верб на Алтае 1
18:06
Пять мифов о том, как сэкономить на авиабилетах, развеяны 0
17:57
"Мама не разрешает": ЗАГС объяснил МВД, почему нет детей у жителя Дзержинска 9
17:29
Львам в барнаульском зоопарке подарили гигантский неубиваемый мяч 1
17:18
ЦБ поддержал увеличение выплат по ОСАГО, но с оговорками 1
16:53
Глава ПФР рассказал, как пенсии будут расти в ближайшие три года 5
16:45
В России могут запретить "грязное" пальмовое масло 2
16:39
В шаге от суицида. Психиатры Барнаула рассказали, как справиться с мыслями о смерти 3
16:14
Дефицит врачей в России хотят восполнить за счет мигрантов 24
15:53
19 лет спустя. Как жильцы дома на Новороссийской пережили взрыв и как живут сейчас 4
15:49
Имущество Иткульского спиртзавода на 512 млн рублей может достаться Сбербанку 3
15:35
Депутаты АКЗС высадили кедровый сад на месте варварски вырубленного леса 12
15:19
В Бийске разыскивают мужчину, разменявшего в зоомагазине "пять тысяч дублей" 5
15:01
Задержанные подростки чуть не сгорели в полицейской машине в Иркутске 7
14:48
Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова? 4
14:34
Военный самолет Ан-12 приземлился без шасси в аэропорту Екатеринбурга 4
14:32
Алтайские школьники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ онлайн 0
14:21
Россиянам хотят уменьшить размер прожиточного минимума 17
14:11
Томенко назначил уроженца Воронежа курировать дорожную отрасль края 8
13:57
Барнаульская дольщица дошла до Верховного суда в споре с застройщиком 6
13:35
Рейс из Барнаула задержали на 12 часов после сообщений о треснувшем стекле самолета 2
13:18
Воспитателя детсада уволили за объяснение детям фразы "посадить на кол" 43
12:49
В Барнауле котенок прожил неделю взаперти, питаясь поролоном 11
12:32
"Экспорт – это совсем не страшно": где предпринимателям Алтая помогут выйти за рубеж 0
12:20
Адвокат вдовы Седова прокомментировал приговор убийцам 0
12:08
Чемпион мира по дзюдо вошел в комитет по бюджету гордумы Барнаула 29
11:55
Убийцам барнаульца Михаила Седова вынесли приговор: почти по 20 лет каждому 21
11:31
Синоптики уточнили, когда закончится бабье лето в Алтайском крае 0
11:25
Выручку от туризма в Алтайском крае планируют увеличить до 13,5 млрд рублей 0
11:03
Медведя привязали к забору, завлекая людей в цирк в Иркутской области 9
10:57
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44% 18

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.