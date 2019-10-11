Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который предлагал утвердить выходной день в понедельник после Пасхи, пишет "Парламентская газета".
"Ничего нового мы не придумываем. Это известная практика христианского мира, во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днем", – разъяснил идею глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, который и предложил внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы утвердить новый выходной день – Светлый пасхальный понедельник.
В ответ на это предложение член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб напомнила, что перечень праздничных дат утверждается с учетом мнения работодателей, общественных, религиозных организаций, в соответствии с историческими, национальными и культурными традициями.
Она подчеркнула, что 14 календарных дней являются общенациональными российскими праздниками, и только один день – 7 января (Рождество Христово) – православный праздник. Это обусловлено тем, что большинство россиян являются православными.
"Делать выходным днем второй религиозный праздник, посвященный православию, будет неправильно с учетом многонационального и многоконфессионального состава нашей страны", – сказала Бессараб.
В связи с этим большинство депутатов проголосовали против законопроекта, предлагающего сделать выходным днем Светлый пасхальный понедельник.
Комментарии
а сфигали он именно СВЕТЛЫЙ ???
Местный, не придирайся к словам: зри в корень)) еше один выходной, урааа!
Эх... а жаль...
Зачем он нужен? Лучше бы 7 ноября сделали "светлым днем". Что-бы отгул не брать.
ну ел палы , я то думал они о народе думают ..., а еще депутаты .
нужно понедельник после Пасхи сделать выходным это правильно !
душа праздника ж просит , т.к. в субботу многие на ночное богослужение ходят , оно до 4 утра обычно затягивается , потом отдыхают , а уже вечер , тут бы и порадоваться наступившему празднику отдохнуть, потусить , ан завтра на работу .
нужен нужен выходно после Пасхи !
скрепы...
Господа православные, берите отгулы на Пасху!
не празднуем сей чуждый праздник
навряд ли эта задумка дойдет до дела
А смысл??? Обычно после пасхи все несут булки, яйца и тд на работу, где всё это дружно дохавывается