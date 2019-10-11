Больше половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса

Роспотребнадзор выяснил, что больше 50% россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения.
"Сегодня, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в Европе от лишнего веса страдает от 15 до 25 процентов взрослого населения.
Кроме того, отмечается рост частоты ожирения у детей и подростков. 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением.
Для борьбы с лишним весом рекомендовали следующие меры:
- Снижение доли рафинированных продуктов и фастфуда в рационе
- Разъяснительная работа для взрослых и детей
- Увеличение физической нагрузки
- Внедрение здорового питания в школе и на рабочих местах
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