Подросткам могут разрешить брать чужое ружье и идти на охоту

Россиянам старше 16 лет могут разрешить охотиться с чужим ружьем, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект, который внесли в Госдуму.
Сейчас гражданам может выдаваться разрешение на хранение и ношение оружия, и лицензия на его приобретение. Авторы инициативы предлагают ввести новый вид разрешительного документа для лиц, у которых нет охотничьего оружия и которые не планируют его покупать, – разрешение на ношение и использование оружия. Это позволит людям охотиться с временно переданным им для этого оружием.
В пояснительной записке указывается, что такое разрешение будет выдаваться на пять лет в том же порядке, как предоставляется лицензия на приобретение оружия. Необходимо будет пройти обучение и получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний.
Кроме того, предлагается разрешить временно передавать такое охотничье оружие россиянам с 16 лет. Для этого они должны будут получить разрешение на ношение и использование оружия, а также охотничий билет. Несовершеннолетние смогут взять только охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. Также потребуется согласие законного представителя подростка.
Авторы законопроекта отмечают, что введение этих норм не увеличит риски для общественной безопасности.
Комментарии
на охоту, на кого?
Очередная глупость.