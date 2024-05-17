На море и в горы: "Пятерочка" разыграет пять путевок и сотни других призов

А также поможет нуждающимся семьям с детьми

17 мая 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8KYyX3

Семья на природе / Фото: freepik.com

Сеть магазинов "Пятерочка" и благотворительный фонд X5 Group* "Выручаем" запустили акцию "Все лучшее детям". С 13 мая по 9 июня 2024 года гости, совершившие покупку, могут участвовать в розыгрыше пяти туристических путевок общей стоимостью 1,5 млн рублей и множества других призов. А еще один рубль с каждого зарегистрированного чека организаторы направят на поддержку нуждающихся семей с детьми.

На море или в горы

Акция предлагает участникам незабываемый семейный отдых за счет торговой сети. Варианты отпуска разные и включают поездку на море, в горы или посещение исторических мест в разных городах России и за ее пределами. Разыграют пять турпутевок, поэтому шансы на победу высоки.

Условия акции

Чтобы получить шанс выиграть путешествие и другие ценные призы, нужно:

Купить любой товар. Зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Накопить за неделю минимум 600 рублей.

Чем больше сумма, тем ценнее потенциальный приз.

Призы и подарки

При выполнении всех условий клиенты сети автоматически становятся участниками розыгрыша, который проходит еженедельно. И могут выиграть:

сертификат в магазины игрушек;

электронику для детей и подростков;

велосипед, самокат и скейтборд.

За регистрацию в Детском клубе разыграют 1 млн бонусов X5 Клуба, которые пропорционально распределят между 40 победителями. Также есть шанс выиграть дополнительные призы при покупке товаров партнеров. Главный приз – пять туристических поездок – разыграют по итогам акции.

Помогаем детям

"Пятерочка" уделяет особое внимание социальным инициативам. На протяжении многих лет сеть помогает нуждающимся.

Акция "Все лучшее детям" не стала исключением. Благодаря ей малообеспеченные семьи получат адресную помощь. Клиенты сети могут внести свой вклад, сделав покупки в магазинах "Пятерочки" или в приложении "Пятерочка Доставка". Один рубль с каждого чека направят в благотворительный фонд "Выручаем" для приобретения продуктов питания и средств гигиены.

Получаем подарки за хобби

Также "Пятерочка" предлагает творческим людям, увлекающимся рисованием, созданием креативных фотографий и кулинарных шедевров, принять участие в трех отдельных конкурсах.

Они пройдут на сайте акции и в социальных сетях:

Конкурс рисунков – юные гости сети могут нарисовать любимую "Пятерочку" или "Пятерочку" будущего. Фотоконкурс – для участия в этой активности посетителям предстоит сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом, а затем разместить его под постом акции в официальной группе "ВКонтакте". Конкурс рецептов – для истинных кулинаров задача не будет сложной. Необходимо предложить рецепт блюда для детей на сайте Food.ru.

Сеть подготовила интересные призы для победителей: бытовую технику, сертификаты в магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества.

Подробности акции, условия участия, порядок проведения розыгрыша и условия выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.

*X5 Group ("Икс5 Груп").

ООО "Агроторг"

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