Как выглядит и чем занимается девочка из Барнаула, ставшая "Лучшей моделью мира"

Юная циркачка покорила международный конкурс красоты

17 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Тамила Романина / Фото: Виктория Романина / @romanina17

Тамила Романина, ученица цирковой студии "Арлекино", стала победительницей престижного конкурса красоты "Мировая Модель 2024".

В апреле Тамила уже завоевала титул "Маленькая мисс Барнаула 2024", а в начале мая она блистала на московской сцене, покорив жюри, в том числе самого Сергея Зверева, своим талантом и очарованием.

На конкурсе Тамила продемонстрировала не только красоту и грацию, но и свои творческие способности, представив эффектный номер. Как пишет "Алтайская правда", в 2022 году ей удалось выполнить бросок сюрикена – клинок в форме звезды – на 220 сантиметров, стоя на одной руке. Есть у нее и другие акробатические заслуги. Некоторые из них вошли в Книгу рекордов России.

Помимо циркового искусства, Тамила увлекается изучением китайского языка и мечтает о путешествии в Китай.