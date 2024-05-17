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Как выглядит и чем занимается девочка из Барнаула, ставшая "Лучшей моделью мира"

Юная циркачка покорила международный конкурс красоты

17 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Тамила Романина / Фото: Виктория Романина / @romanina17

Тамила Романина, ученица цирковой студии "Арлекино", стала победительницей престижного конкурса красоты "Мировая Модель 2024".

В апреле Тамила уже завоевала титул "Маленькая мисс Барнаула 2024", а в начале мая она блистала на московской сцене, покорив жюри, в том числе самого Сергея Зверева, своим талантом и очарованием.

На конкурсе Тамила продемонстрировала не только красоту и грацию, но и свои творческие способности, представив эффектный номер. Как пишет "Алтайская правда", в 2022 году ей удалось выполнить бросок сюрикена – клинок в форме звезды – на 220 сантиметров, стоя на одной руке. Есть у нее и другие акробатические заслуги. Некоторые из них вошли в Книгу рекордов России.

Помимо циркового искусства, Тамила увлекается изучением китайского языка и мечтает о путешествии в Китай.

  

Барнаул культура

Комментарии 5

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Гость

14:22:11 17-05-2024

У девочки явно очень богатые родители

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голос

16:38:17 17-05-2024

Девочка явно с большим талантом.

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Гость

18:02:47 17-05-2024

поздравляем, хороший старт. а Клоунессу с бантом скиньте ктонить в Гудзон

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Бабушка

09:06:21 18-05-2024

Победа общая. Труженики и родители и сама Тамила. Тренировки каждый день в цирковой студии, ни кто школу не отменил. И у ребёнка есть интерес к новому китайский язык и попробовать себя на модельном поудиме. Родители, дедушки с бабушками поддерживают. Очередная победа радость для семьи.

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Бабушка

09:06:54 18-05-2024

Победа общая. Труженики и родители и сама Тамила. Тренировки каждый день в цирковой студии, ни кто школу не отменил. И у ребёнка есть интерес к новому китайский язык и попробовать себя на модельном поудиме. Родители, дедушки с бабушками поддерживают. Очередная победа радость для семьи.

  1 Нравится
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