Как выглядит и чем занимается девочка из Барнаула, ставшая "Лучшей моделью мира"
Юная циркачка покорила международный конкурс красоты
17 мая 2024, 13:10, ИА Амител
Тамила Романина, ученица цирковой студии "Арлекино", стала победительницей престижного конкурса красоты "Мировая Модель 2024".
В апреле Тамила уже завоевала титул "Маленькая мисс Барнаула 2024", а в начале мая она блистала на московской сцене, покорив жюри, в том числе самого Сергея Зверева, своим талантом и очарованием.
На конкурсе Тамила продемонстрировала не только красоту и грацию, но и свои творческие способности, представив эффектный номер. Как пишет "Алтайская правда", в 2022 году ей удалось выполнить бросок сюрикена – клинок в форме звезды – на 220 сантиметров, стоя на одной руке. Есть у нее и другие акробатические заслуги. Некоторые из них вошли в Книгу рекордов России.
Помимо циркового искусства, Тамила увлекается изучением китайского языка и мечтает о путешествии в Китай.
14:22:11 17-05-2024
У девочки явно очень богатые родители
16:38:17 17-05-2024
Девочка явно с большим талантом.
18:02:47 17-05-2024
поздравляем, хороший старт. а Клоунессу с бантом скиньте ктонить в Гудзон
09:06:21 18-05-2024
Победа общая. Труженики и родители и сама Тамила. Тренировки каждый день в цирковой студии, ни кто школу не отменил. И у ребёнка есть интерес к новому китайский язык и попробовать себя на модельном поудиме. Родители, дедушки с бабушками поддерживают. Очередная победа радость для семьи.
09:06:54 18-05-2024
Победа общая. Труженики и родители и сама Тамила. Тренировки каждый день в цирковой студии, ни кто школу не отменил. И у ребёнка есть интерес к новому китайский язык и попробовать себя на модельном поудиме. Родители, дедушки с бабушками поддерживают. Очередная победа радость для семьи.