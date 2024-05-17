Улицу Молодежную в Барнауле перекроют из-за ремонта на теплотрассе

Движение автобусов по одному маршруту изменится

17 мая 2024, 11:50, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за ремонта на теплотрассе перекроют движение по улице Молодежной. Об этом рассказали в СГК.

Движение будет ограничено по:

– нечетной стороне проезжей части ул. Молодежной от здания № 24 до здания № 28 с 22:00 часов 17.05.2024 до 22:00 часов 06.06.2024;

– проезжей части ул. Молодежной от здания № 26 до здания № 28 с 22:00 часов 06.06.2024 до 22:00 часов 10.06.2024.

Движение автобусов маршрута № 33р с 22:00 часов 17.05.2024 до 22:00 часов 06.06.2024 будет организовано по следующей схеме:

– в прямом направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина;

– в обратном направлении: без изменений.

Движение автобусов маршрута № 33р с 22:00 часов 06.06.2024 до 22:00 часов 10.06.2024 будет организовано по следующей схеме:

– в прямом направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина;

– в обратном направлении: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский.