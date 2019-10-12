Более двух тысяч вакансий предложат безработным барнаульцам

В Барнауле пройдет ярмарка вакансий, на которой представят более двух тысяч предложений, сообщается на официальном сайте города. На мероприятии можно будет лично пообщаться с представителями порядка 80 местных предприятий.
Для граждан, желающих трудоустроиться не в Барнауле, организуют работу сектора "Межрегиональный ресурсный центр". В режиме онлайн можно будет пройти видеособеседование с работодателями из городов и районов Алтайского края и других регионов.
Соискатели, имеющие опыт трудовой деятельности по специальности, смогут подать данные в краевой банк высококвалифицированных работников (банк ВКР). Также можно будет получить консультации по профессиональному обучению при содействии Центра занятости населения.
Желающих научат, как правильно составлять резюме и вести себя на собеседовании. Можно будет проконсультироваться у психологов и пройти экспресс-тестирование с использованием портала "Первые шаги в будущее". Также гостей ярмарки ждет презентация электронных ресурсов государственной службы занятости.
Кроме того, будет работать специальный консультационный пункт, где все желающие получат ответы на актуальные вопросы в сфере пенсионного обеспечения, налогообложения, защиты трудовых прав, в том числе граждан с инвалидностью, от представителей профильных ведомств – ПФР, ФНС, Гострудинспекции и Главного бюро медико-социальной экспертизы.
Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест состоится 30 октября в ТЦ "Барнаул" (площадь Победы, 3, второй этаж, вход со стороны проспекта Строителей). Время: с 9:00 до 13:00.
Комментарии
Вакансии из тех 25 млн. высокотехнологичных, что должны были возникнуть к 20-му году? А оклады порядка 2700 доларов? Или как обычно, "за еду"?