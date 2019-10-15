Лицо наркомании: фото сына до и после употребления наркотиков опубликовала американка

Дженнифер Сальфен-Трейси из штата Миссури в США поделилась грустной историей, которая может случиться с каждым.
На своей странице в Facebook она опубликовала фотографии своего сына до и после того, как он начал употреблять наркотики.
26-летний Коди Бишоп полностью изменился. Он сильно похудел и покрылся язвами.
Мужчина оставил свою семью и в последнее время бродяжничал в Лос-Анджелесе. Несколько недель он не выходил на связь.
Женщина обратилась ко всем, кто сталкивался с подобной проблемой. Она рассказала, что наркомания – проблема, которая касается всего общества и требует коллективного решения. Также она обратилась к своему сыну.
"Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но еще тяжелее ничего не знать <...> Коди, позвони нам, мы тебя любим", – пишет женщина.
Комментарии
Легкий способ похудеть чо уж
его негры насильно дурью кормили?
в элэй марихуана свободно продаётся - кури сколько влезет. топай в сторону вениса и там дружбанов кто угостит найдётся вагон целый
-Наркотик зло.
-Бухло отрава.
-Дудоньте член,
-Призыв минздрава.
да ну, на самом деле похож
такой же кривой рот)