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Лицо наркомании: фото сына до и после употребления наркотиков опубликовала американка

, ИА "Амител"
За полгода мужчина изменился до неузнаваемости

Дженнифер Сальфен-Трейси из штата Миссури в США поделилась грустной историей, которая может случиться с каждым.

На своей странице в Facebook она опубликовала фотографии своего сына до и после того, как он начал употреблять наркотики.

26-летний Коди Бишоп полностью изменился. Он сильно похудел и покрылся язвами.

Мужчина оставил свою семью и в последнее время бродяжничал в Лос-Анджелесе. Несколько недель он не выходил на связь.

Женщина обратилась ко всем, кто сталкивался с подобной проблемой. Она рассказала, что наркомания – проблема, которая касается всего общества и требует коллективного решения. Также она обратилась к своему сыну.

"Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но еще тяжелее ничего не знать <...> Коди, позвони нам, мы тебя любим", – пишет женщина.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.10.2019 11:54
лайфхак

Легкий способ похудеть чо уж

15.10.2019 11:57
технарь

его негры насильно дурью кормили?

15.10.2019 11:59
месный

в элэй марихуана свободно продаётся - кури сколько влезет. топай в сторону вениса и там дружбанов кто угостит найдётся вагон целый

15.10.2019 12:08
- гость -

-Наркотик зло.
-Бухло отрава.
-Дудоньте член,
-Призыв минздрава.

15.10.2019 12:23
- гость -

да ну, на самом деле похож
такой же кривой рот)

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