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Спасатели рассказали, как выжить в автомобильной аварии

, ИА "Амител"
Главное – не паниковать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Если существует риск столкновения со встречной машиной, нужно сделать все возможное, чтобы его избежать, рассказали в МЧС.

Нужно постараться как можно быстрее уйти от удара. Не важно, забор, дерево или кювет, все это будет лучше встречного автомобиля. При этом нужно помнить, что удар правым или левым крылом по неподвижному предмету гораздо хуже удара бампером, пишет РИА "Новости".

В случае опасности спасатели советуют не паниковать. Спокойствие позволит вам увереннее управлять машиной. Перед ударом нужно напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки автомобиля.

Желательно прижаться спиной к спинке кресла, а руки крепко упереть в руль. Если скорость выше 60 км/ч, а водитель не пристегнут – нужно грудью упереться в рулевое колесо. Пассажирам задних сидений рекомендуют упасть на пол. Если в машине есть ребенок – постарайтесь накрыть его собой.

После столкновения важно определить, не горит ли машина и не подтекает ли бензин. Покинуть автомобиль нужно как можно быстрее. Если двери заклинило – выбирайтесь через окно.

Оказавшись в безопасном месте сразу вызывайте спасателей, врачей и пожарных.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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