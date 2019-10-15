Милонов предложил отказаться от игр, которые фальсифицируют историю России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому ограничить доступ на российский рынок фильмам и компьютерным играм, в которых фальсифицируется история страны, сообщает РИА "Новости".
В письме Милонова говорится, что иностранные киноделы и разработчики игр часто обращаются к различным историческим событиям, войнам и крупным конфликтам, чтобы привлечь внимание людей. "А уж если речь идет о событиях, связанных с историей России или СССР, можно быть уверенным, что наша страна будет представлена либо в незначительном контексте, либо с негативной стороны", — пишет Милонов.
В связи с этим депутат призывает "бить тревогу", поскольку через западные фильмы и игры существует риск потерять "будущее в лице тех детей, кто уверен, что Вторую мировую войну выиграли американцы в союзе с Германией против СССР".
По словам Милонова, в популярных играх, посвященных истории Второй мировой, уже представлено негативное отношение к СССР по причине того, "что именно советская Россия стала инициатором начала мировой войны в 1939 году".
А в фильмах, как отметил депутат, наглым и вопиющим образом переписываются фундаментальные факты — "что Адольф Гитлер якобы был ликвидирован американскими коммандос во Франции или о том, что победа союзников под Аль-Аламейном стала ключевым сражением во всей войне".
Милонов попросил Мединского рассмотреть возможность более тщательно подходить к допуску различных развлекательных продуктов на российский рынок, затрагивающих тему истории нашей страны. Чтобы производители фильмов и игр начали добросовестнее относиться к созданию своих продуктов.
В декабре 2018 года Мединский говорил об усилении мер государственного протекционизма в области кинематографа, иначе он будет разрушен "всемирной машиной Голливуда". Ранее глава студии "Мосфильм" Карен Шахназаров отметил, что прокат американских фильмов в РФ нужно ограничить.
Комментарии
Не глупил бы в других инициативах, в этой бы за умного сошел....а так ветер носит...ишак стоит.