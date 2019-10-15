Сотрудники аэропорта в Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу, сообщает телеграм-канал Mash.
Одна из туристок рассказала, что ее и еще нескольких девушек задержали сотрудники аэропорта. После задержания их отправили в подвальное помещение.
Несмотря на то, что у путешественниц был полный пакет документов на поездку, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, их депортировали.
Одну девушку посадили на обратный самолет практически сразу. Остальным, чтобы дождаться возвращения домой, пришлось провести в подвале от нескольких суток до недели.
Комментарии
В Турции, особенно в Стамбуле это частое явление. Накрасятся, нарядятся как на панель, едет без второй половины, турки их без разговоров пачками обратно отсылают. При мне группу из 8 девок насобирали и обратно заряжали, причем 5 из них были украинки.
Правильно Задорнов, покойничек, шутил ))
А где фотки туристок?
16:39
- гость -
При мне группу из 8 девок насобирали и обратно заряжали, причем 5 из них были украинки.
Украинские наташки богаче российских?
Документы документами, а смотря как одеты! Может быть одеты и накрашены как девушки легкого поведения...
И откуда все так уверенно знают, как одеты девушки лёгкого поведения? Богатый личный опыт?
Богатый личный опыт?
Да, и что?
Российских туристок приняли за проституток и не пустили в Корею
А сколько проституток они приняли за туристок и впустили в Корею они почему то умолчали.