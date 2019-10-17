В Минсоцзащиты заявили, что у пенсионерки, спасенной из сарая, есть все необходимое

В социальных сетях появилась информация о сборе вещей и предметов личной гигиены для пенсионерки, которую спасли из сарая в Барнауле. Минсоцзащиты уточняет, что все необходимое у женщины есть.
"16 октября специалисты комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула навестили Евдокию Степановну Корнилову в городской больнице № 4. Они принесли пожилой женщине все необходимые гигиенические средства, одежду, обувь. Поэтому все, что необходимо, у нее есть. Соцработники будут посещать Евдокию Степановну в больнице. Ведется работа по восстановлению утраченных документов. Как только состояние ее здоровья значительно улучшится, будет решаться вопрос о размещении Евдокии Степановны в одном из учреждений Минсоцзащиты", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Комментарии
Как трогательно
что за Степа?
ну торопятся они поэтому степа