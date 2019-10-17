Жительница Бийска две недели прикована к кровати из-за травмы, полученной в автобусе

Бийчанку зажало в дверях автобуса, следовавшего по маршруту № 21, сообщает "Бийский рабочий".
Водитель автобуса не заметил, что женщина стояла на подножке, и закрыл двери. Удерживала потерпевшую от падения другая пассажирка автобуса. Несмотря на ее усилия, пострадавшая выпала из дверей и была госпитализирована с сильными болями в спине. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. Вставать с кровати женщине нельзя.
Родственники пострадавшей сообщили о происшествии в диспетчерский центр, но никаких проверок там проводить не собираются. Представитель перевозчика аргументировал это тем, что потерпевшая собирается писать заявление в полицию на водителя.
Комментарии