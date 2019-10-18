Барнаул встал в шестибалльных пробках из-за непогоды и ДТП

Движение транспорта затруднено в Барнауле в пятницу, 18 октября, по данным на 8:23.
Соответствующая информация размещена на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 6 баллов из 10 возможных (7 баллов – серьезные пробки, 8 – многокилометровые пробки, 9 – город стоит, 10 – пешком быстрее).
Согласно статистике по пятницам, на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 2 балла. Причинами ухудшения дорожной обстановки стали непогода и ДТП.
В частности, практически "встал" участок Павловского тракта – средняя скорость между пересечениями с улицами Малахова и Целинной в направлении проспекта Строителей составляет около 5 км/ч. Также из-за ДТП существенно затруднено движение на ул. Власихинской на участке между перекрестками с улицами Малахова и Пихтовой.
Комментарии
Уже сугробы намело? Где дорожные службы?!
СНЕГ?????
Дорожные службы, весь снег вывезли за ночь!
не вывезли а скушали оперативно
О, заголовок поменяли!
18.10.2019 09:06
- гость -
Наверно кто-то вменяемый пришёл на работу.
18.10.2019 09:06
- гость -
Заинтриговали. А предыдущий заголовок какой был?
какой был?
снег и дтп погрузил город в хаос
18.10.2019 09:19
- гость -
Ну да, ну да, такая метель дикая.
Откопайте мне окна
в мае оттают сами
Спасибо всем комментаторам. Вы сделали мой день.
а чё будет когда снег выпадет, а когда гололёд первый случиться ваще трындец будет.
18.10.2019 09:40
месный
Да как обычно будет.
"Дорожные службы объявили о 100% готовности к зимнему сезону, готово сто тыщ тонн песчаной смеси и стопицот единиц техники"
и через полчаса
"Сегодня в городе 536 ДТП из-за гололёда"
дЭбилам права выдали или продали вот и пробки .......
18.10.2019 09:56
М.
и через полчаса
"Сегодня в городе 536 ДТП из-за гололёда"
А так потому , что приобретут в основном в кредит себе авто и считают, что в круг избранных попали и все им должны, а мозгом подумать исходя из того что под колёсами и как нужно управлять теперь с учётом этого им теперь не по статусу.
18.10.2019 10:08
месный
Думать — это, знаете ли, сложно. Авось и так пронесёт, а не пронесёт — виноваты другие, как обычно.
Еще зимой будут возмущаться, что со двора из-за сугробов не выехать. Оказывается, перед каждой мафынкой утром бригада дворников должна вычистить снег. Такие дела.
18.10.2019 10:20
- гость -
Ага, а что дворы для машин вообще-то и не предназначены — благородно умолчим.
Все безмашинные выплеснули свою желчь?
Нет, причина пробки совершенно в другом. Пора бы уже перестать ставить телегу впереди лошади и начать называть вещи своими именами.
Вообще дворы для подъезда к подъезду, не зря они так называются. Для круглосуточной стоянки есть стоянки, их тоже не зря так назвали.
18.10.2019 11:11
- гость -
Подъезд авто - это никак не стоянка. Понятия совершенно разные.