Объявлен победитель конкурса "Народный участковый – 2019" в Алтайском крае

Жители Алтайского края выбрали победителя конкурса "Народный участковый – 2019", сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Больше всего голосов набрал полицейский из Заринска Сергей Богомолов. За него проголосовали свыше 20 тысяч человек.
Второе место занял старший участковый уполномоченный пункта полиции "Западный" в Октябрьском районе Барнаула Артем Ушивцев, третье – его коллега из Славгорода Руслан Шукенов.
Победитель представит Алтайский край на всероссийском конкурсе. Победителей и призеров наградят в канун Дня участкового уполномоченного полиции. Его празднуют 17 ноября.
Лейтенант полиции Сергей Богомолов закончил Санкт-Петербургский университет управления и экономики, образование высшее юридическое. Служит в органах внутренних дел с 2012 года. В 2019 году раскрыл двенадцать преступлений, в том числе пять краж, а также зафиксировал свыше 70 административных правонарушений.
Комментарии
Как такое может быть - он, что за народ?!