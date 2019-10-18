"Айфон" за наклейку: ТРЦ "Весна" запускает розыгрыш, где подарок получит каждый

Этой осенью торговый центр "Весна" проводит грандиозный розыгрыш "Поешь на удачу!". Условия просты: в октябре 2019 года* совершай покупки в зоне фуд-корта на втором этаже торгово-развлекательного центра "Весна" на сумму от 300 рублей и собирай наклейки. Чем больше наклеек, тем выше шанс выиграть главный приз!
Подарки получат все участники, а самым активным достанутся часы от X-time, техника от "Ситилинк" и даже "Айфон"!
*Принять участие в акции можно с 1 по 31 октября 2019 года. Регистрация результатов 0 с 1 по 9 ноября 2019 года на стойке администратора ТРЦ "Весна".
Подробная информация по телефону: +7 963 570 00 10.
ТРЦ "Весна", 2 этаж
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