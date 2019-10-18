Женщину случайно столкнули на рельсы прямо перед поездом. Видео

Жительница столицы Аргентины едва не погибла под поездом в метро по чистой случайности, сообщает Life.
Когда поезд приближался к станции, стоящий поблизости мужчина потерял сознание и упал на стоящую рядом гражданку. Она не удержалась на ногах и упала с платформы на рельсы.
Подняться самостоятельно она была не в силах. Спрыгнуть за ней прямо перед несущимся составом смельчаков не нашлось.
Собравшиеся люди сделали единственное, что было на тот момент возможно – отчаянно сигнализировали машинисту, о том, что нужно остановиться.
К счастью, поезд удалось остановить всего за несколько метров до беспомощной женщины. Ее перенесли на платформу, после чего вызвали медиков. Они увезли пострадавшую в больницу.
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