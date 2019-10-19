Отец ценой собственной жизни спас сына в Казахстане

В Казахстане мужчина бросился под автобус, чтобы спасти своего сына от гибели, сообщают "Вести".
Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть перед автобусом. 30-летний отец выбежал за ним, отдернул сына и заслонил его, приняв удар на себя. От удара мужчину отбросило на 10 метров.
От полученных травм он умер до приезда врачей. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Комментарии
Лично я на видеозаписи вижу совсем другое. Если бы мужик ничего не делал, то сынок успел бы перебежать перед автобусом.
И водителя сбил с толку. Тот мог бы тогда чуть раньше отвернуть.
А если бы держал пацана за руку около проезжей части, то вообще ничего бы не произошло...