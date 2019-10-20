Названа главная опасность кормления бродячих собак

Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей, сообщает РИА "Новости".
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, в итоге закрепляются на этой территории, а в дальнейшем стая начинает расти.
"Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий", — отметил Голубев.
Подкармливание приводит к тому, что стая собак начинает считать своей территорию, где они получают пищу. После они ее начинают защищать. Неизвестно, в ком животные увидят угрозу.
Эксперт посоветовал всем, кто желает оказать помощь животным, обращаться в приюты, где волонтеры смогут обеспечить собакам тепло и уход. А не носить еду стае собак, которые бегают рядом с вашим домом.
Ранее сообщалось, что в Перми стая собак разорвала на части 80-летнюю пенсионерку. 8 октября женщина отправилась на прогулку, во время которой на нее накинулась стая собак. Животные затащили свою жертву в свой лог и разорвали на части. Пострадать могут не только пожилые люди. В Тульской области бродячие собаки загрызли 24-летнего мужчину.
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