Советы на случай кражи смартфона дали в Роскачестве

Эксперты Роскачества дали несколько советов, объяснив порядок действий в случае кражи или потери смартфона, а также рассказали о способах, как сберечь свои персональные данные.
Как защитить персональную информацию заранее?
- Проверьте, активирована ли у вас возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью вы сможете заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их.
- Всегда используйте сложный ПИН-код или вход по биометрическим данным. Даже если ваш телефон украдут, вору придется приложить усилия, чтобы взломать блокировку и получить доступ к содержимому смартфона.
- Регулярно делайте резервное копирование данных или настройте его автоматическое выполнение раз в неделю. Так вы в любом случае сохраните ценные данные, даже если лишитесь устройства.
- По той же причине храните фотографии, видео и документы в облачном хранилище, а не на устройстве. В этом случае вы без ущерба для важных файлов сможете удаленно стереть все с устройства, при этом сами данные сохранятся.
- Найдите в настройках IMEI и серийный номер своего устройства и запишите их – номера могут пригодиться в случае кражи устройства. 15 цифр IMEI можно обнаружить на упаковке и в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).
Что делать, если ваш смартфон уже украден?
- Позвоните на свой номер с другого телефона – возможно, вы где-то оставили свой смартфон, его заметят и ответят вам.
- Если ответа нет, отследите местоположение смартфона, воспользовавшись функцией "Найти телефон". Если у вас Android – откройте страницу android.com/find и войдите в свой аккаунт Google. Далее – выберите нужное устройство и отметьте его как потерянное, после чего на него придет уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство. На iOS все так же просто: зайдите в приложение "Локатор" (iOS 13 и новее) / "Найти iPhone" (iOS 12 и старше) или перейдите на веб-сайт iCloud.com и отслеживайте устройство. Не забывайте, что сервис показывает только примерное местоположение смартфона.
- Если для вас критически важно, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к данным на вашем устройстве, сотрите всю информацию удаленно. Это можно сделать в том же сервисе, где вы отслеживали устройство. Если вы сделаете этот шаг, определить местонахождение устройства с помощью функции "Найти iPhone" будет невозможно. Если после стирания данных с устройства удалить его из учетной записи, функция блокировки активации выключится. После этого постороннее лицо сможет использовать ваше устройство.
- Обратитесь к оператору связи, для того чтобы заблокировать SIM-карту, которая осталась в телефоне. Если этого не сделать сразу, вор сможет воспользоваться быстрыми переводами из СМС и вывести с вашего счета средства.
- Заблокируйте банковские карты, которые привязаны к потерянному устройству. Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором обслуживаетесь, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден.
- Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах – так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.
- Обратитесь в отделение полиции по месту кражи и напишите заявление. Обязательно получите информацию о дате приема заявления и номер, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.
Эксперты предупреждают, что для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и продажа самого смартфона. Похититель может получить доступ к персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена.
Комментарии
В общем, в самую последнюю очередь обращаться в полицию, судя по пункту 7...