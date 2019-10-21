Жириновский назвал домашнее насилие следствием "заниженной" роли мужчин в обществе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает именно "заниженную" роль российских мужчин в обществе одной из причин домашнего насилия, сообщает РИА "Новости".
"Никогда не говорят о главной причине, приведут статистику – сколько случаев насилия, сколько осуждены, погибли, это печально все. А откуда идет все это, мы не обсуждаем. Например, заниженная роль мужчины в российском обществе. Потому что он все время на войне, в тюрьме или в поисках работы, и в семье он не является главным действующим лицом. Понятие "глава семьи" исчезло, нету главы семьи", – сказал Жириновский.
По его словам, в семье должно быть равенство, но равенство "вызывает неудовольствие".
"Если он на работе никто, дома никто, потом это проявляется в издевательствах над самыми близкими: женой или детьми", – уверен Жириновский.
В понедельник, 21 октября, в Госдуме проходят слушания по предупреждению домашнего насилия. Планируется внести законопроект об основах системы профилактики домашнего насилия в России.
Комментарии
равенство "вызывает неудовольствие"
То в семье должен быть глава, то равенство... Владимир, вы уже определитесь с положением!
"Если он на работе никто, дома никто, потом это проявляется в издевательствах над самыми близкими: женой или детьми", – уверен Жириновский.
------
Если мужчина из себя хоть что-то представляет, он займет свое заслуженное место на работе и в семье. Если - нет, он и будет никем. Если же при этом он ещё и издеваться будет над семьёй, гнать его надо, чтобы не портил людям жизнь.