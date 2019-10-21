Сообщения о массовых сокращениях в 2020 году прокомментировали в Федерации профсоюзов

Прогнозировать сокращения в 2020 году сложно, поскольку не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова.
"Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест", – рассказал Шершуков.
По его словам, в ряде отраслей действительно есть проблемы, но вопрос о размерах возможных сокращений остается открытым. При этом, как он подчеркнул, изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике.
"А в настоящий момент тренд, по моим оценкам, нейтрально-негативный", – пояснил Шершуков.
Ранее "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter рассказали, что почти многие работодатели планирует сокращать персонал в 2020 году.
"Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме", – говорится в материале издания.
В Минтруде отметили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне. Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время ситуация на рынке труда находится в стабильном положении.
Комментарии
Шёл 20 год правления Солнцеликого..
реально, уже 20 лет????