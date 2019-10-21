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Клинтон выложила пародию на письмо Трампа Эрдогану

, ИА "Амител"
Соперница по прошедшей президентской гонке высмеяла президента США
Хилари Клинтон / Фото: geopolitica.ru

Хилари Клинтон / Фото: geopolitica.ru

Хилари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу президентскую гонку 2016 года, не упустила возможности высмеять своего конкурента и опубликовала пародию на его письмо президенту Турции Реджепа Эрдогану.

"Дорогой генсек Хрущев, не будь г******м, ладно? Убери свои ракеты с Кубы — и все тогда скажут: "Ура Хрущёву! Ты — лучший". А вот если не уберешь, про тебя все будут говорить "вот же козел", а про твою дрянную страну — что она Советский Конфуз. Ты мне прям на мозги капаешь. Ну я тебе ещё звякну. Обнимаю. Джон Кеннеди", — гласит текст на изображении шуточного письма (цитата по RT).

Оно датировано 16 октября 1962 года, то есть якобы было написано в самый разгар Карибского кризиса.

Тем самым Клинтон сделала намек на неформальный тон послания американского лидера, которое он направил президенту Турции.

В частности, по информации американских СМИ, там были такие выражения как "не будь дураком" и "не строй из себя крутого парня".

Западные СМИ со ссылкой на турецкие источники писали, что Эрдоган выбросил письмо в урну сразу после прочтения.

Напомним, одной из причин разногласий стала закупка Турцией российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты в знак протеста против закупки С-400 отказались поставлять туркам материалы для истребителей F-35 и пригрозили полной остановкой продажи этих самолетов.

Вице-президент США Майк Пенс в достаточно резкой форме призвал Турцию отказаться от этой затеи.По его словам, трата 2,5 млрд долларов на закупку военной техники у России несет угрозу для НАТО и его обороноспособности.

При этом он назвал подозрительным тот факт, что президент Эрдоган не отказался от этой идеи даже после того, как американцы предложили им альтернативный вариант в виде своих ПРО Patriot.

Американцам не удалось переубедить турецкого лидера. На прошлой неделе он объявил вопрос поставок С-400 закрытым.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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