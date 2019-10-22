Бийчанину, совершившему резонансное двойное убийство, вынесли приговор

20-летний житель Бийска признан виновным в совершении двойного убийства, надругательстве над телом и изнасиловании 15-летней девочки, сообщает СК.
Напомним, что в октябре 2018 года ранее судимый бийчанин встретил на улице 44-летнего мужчину. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними начался конфликт, в ходе которого осужденный нанес множество ножевых ранений потерпевшему. Мужчина скончался на месте.
Позднее преступник вернулся домой, куда пришла его 18-летняя знакомая. Чтобы ограбить ее, он напал на девушку и нанес ей не менее 35 ударов ножом. Вещи он сжег, а тело унес за дом и надругался над ним.
Кроме того, следствие установило, что с августа по октябрь 2018 года осужденный совершил половое преступление в отношении 15-летней девочки.
Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание по совокупности приговоров в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в ведомстве.
Комментарии
21 год за два трупа, один из которых он изнасиловал! Это очень гуманно. Теоретически он может выйти, убить и изнасиловать дочь судьи. Он же не будет знать, кто это. Вот судье будет обидно!