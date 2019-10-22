В Алтайском крае рак легкого начали лечить через небольшие проколы в груди

В Алтайском краевом онкологическом диспансере провели две первые операции через небольшие проколы при лечении рака легкого, сообщили в пресс-службе медучреждения.
В последние годы "золотым стандартом" в мировой онкологии становится эндоскопическая хирургия. Удаление злокачественных опухолей через небольшие проколы дает массу преимуществ для пациентов. Этот метод сокращает сроки реабилитации и процент послеоперационных осложнений.
"Если раньше в Алтайском крае операции по поводу рака легкого проводились только открытым способом через разрез в грудной клетке, то сегодня пациентам региона становятся доступны и новые достижения современной медицины. На прошлой неделе торакоскопическим способом были прооперированы две первые пациентки с раком легкого. Прежде чем приступить к выполнению подобных операций, онкологи прошли обучение в ведущих онкологических центрах страны, в том числе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, филиалом которого является Алтайский краевой онкологический диспансер", – рассказали в онкоцентре.
По словам торакального хирурга Артака Панасьяна, такое малоинвазивное вмешательство значительно снижает болевой синдром и позволяет больному быстрее восстановиться. "Если при открытых операциях период реабилитации длится до трех месяцев, то здесь пациент обычно выписывается через неделю, а на работу он может выйти уже через месяц", – пояснил он.
Так, одна из прооперированных пациенток, которой удалили опухоль размером 12 сантиметров, уже на следующий день после операции была переведена в обычную палату, могла самостоятельно вставать и ухаживать за собой. Сейчас, по ее собственному признанию, она чувствует себя очень хорошо и уже с нетерпением ждет выписки.
Показанием для торакоскопических операций рака легкого являются нераспространенные злокачественные процессы I и II стадии – это примерно 20% от всех пациентов с подобным диагнозом. Хирурги признаются, что отработка техники займет некоторое время, ведь малоинвазивные вмешательства требуют соблюдения онкологических принципов безопасности, как и во время операций при открытом доступе. Все необходимые условия и оборудование в Алтайском краевом онкологическом диспансере есть. "С наработкой техники будет сокращаться и длительность наших операций, и уже в следующем году нам удастся поставить их на поток", – уверен хирург Артак Панастьян.
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