Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года

Когда лучше всего купить новую машину?

До конца 2019 года – наиболее удачное время для смены старого автомобиля на новый. К примеру, сейчас в Барнауле в "Тойота Центре АЕМ" действуют скидки на автомобили и выгодные предложения по программе Trade-in.

Как пояснили в "Тойота Центре АЕМ", в январе цены еще будут на уровне 2019-го. Однако поспешите – скоро выбор автомобилей станет ограниченным. Если вы ищете модель определенного цвета и комплектации, то к началу января ее может просто не быть в наличии.

Поэтому лучше не тяните с раздумьями и не откладывайте покупку.