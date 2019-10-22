Канадский блогер обнаружил секретное послание на старой виниловой пластинке

Робин Харброн из Канады обнаружил скрытое послание на старой виниловой пластинке христианской рок-группы, сообщает РИА "Новости".
Ролик с расшифровкой послания на пластинке группы Prodigal он опубликовал на своем YouTube-канале.
Блогер рассказал, как однажды услышал историю о том, что на пластинке под названием Electric Eye зашифрован некий код. Он разыскал пластинку 35-летней давности и записал сигнал в конце звуковой дорожки на кассету. После этого оцифровал звук и преобразовал его в текст на восьмибитном компьютере. Оказалось, что код был написан на языке BASIC и содержал отрывок из Библии и цитату Альберта Эйнштейна.
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