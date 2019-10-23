Птиц сжигают в Алтайском крае из-за вспышки псевдочумы

Очаги инфекции болезни Ньюкасла, также известной как псевдочума птиц, выявили в двух населенных пунктах Алтайского края, сообщают "Вести Алтай".
Заболевших птиц обнаружили в поселке Беспаловском Змеиногорского района и селе Шадрухе Угловского района. Расстояние между ними 200 километров.
Краевое управление ветеринарии ввело карантин в селах и пятикилометровой буферной зоне от них. Он будет действовать до 17 ноября.
Больные птицы подлежат сожжению, а помещения, в которых они содержались, – санации. Остальных домашних птиц вакцинируют.
Болезнь Ньюкасла – вирусное заболевание птиц, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. У зараженных особей взъерошены перья, они апатичны. Затем у них начинается паралич конечностей, скручивание шеи, нарушение координации движения и зрения.
Постоянным источником инфекции являются мелкие птичьи хозяйства в Азии, Африке, Средней и Южной Америке. Капельная инфекция остается в окружающей среде в воздушных потоках, которые создает птица своим активным перемещением.
Заразиться может и человек. У людей эта болезнь протекает в течение недели в виде простуды, конъюнктивита с отеком околоушных лимфатических узлов.
Комментарии
ох эта пресловутая конкуренция?... куда ты нас ещё заведёшь???
Вот так выращиваешь птицу, стараешься, а приходит чинуша и говорит, что надо все сжечь. Потому что его родственник тоже выращивает птицу в соседнем фермерстве