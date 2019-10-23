Крупный алтайский строитель разнёс работу властей и призвал "жить дружно"

"Сегодня работа администрации по многим показателям загадочна", — заявил 22 октября на конференции Союза промышленников Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз". Проблемы во взаимоотношениях с властями стали основной темой его выступления. Он дважды обратился к чиновникам с просьбой уже начать нормально работать и "жить дружно".

Какие проблемы создала прежняя власть в крае?

Отмашкин заявил откровенно: прежние власти преследовали тех, кто говорил, что в крае "не очень хорошо". "Наши предложения игнорировались. Доходило до блокирования работы предприятий. Хотя мы предупреждали о проблемах, которые будут ждать в ближайшее время", — сказал глава "Союза".

Он выделил несколько основных последствий такой политики.

1. Обманутые дольщики. "Мы предупреждали о том, что есть объекты, на которых они обязательно появятся. Один из них – в Новоалтайске ("Демидов-парк" — прим. ред.), на который зашли так называемые инвесторы и решили, что в Новоалтайске будет квартирное Эльдорадо, хотя этого в принципе не могло быть", — прокомментировал Отмашкин.

2. Закрытие крупных строительных организаций, работавших на госстройках, в первую очередь "СтройГАЗа", "из которой все строители Алтайского края родились".

3. Потери специалистов, способных строить крупные объекты, например, промпредприятия. "Если сегодня возникнет вопрос о возведении крупного завода, то я сомневаюсь, что такой строитель быстро появится", — сказал глава "Союза".

4. Гигантская проблема с поиском подрядчиков на строительство гособъектов. Причиной он назвал "ту деятельность, которую в свое время начал г-н Щетинин – по снижению стоимости на торгах". Мы говорили: "Что творите?! Ну невозможно построить объект за такие деньги. Но несмотря на работу институтов, на государственные нормативы все это сломалось к чертовой матери", — констатировал Вадимир Отмкашкин.

Сегодня на торги по возведению соцобъектов: школ, детсадов, поликлиник никто просто не заявляется. "Построить такие объекты может только предприятие, которое не платит налоги, не рассчитывается с подрядчиками, применяет безобразные материалы и технологии", — отрезал строитель.

5. Застройщики уводят инвестиции за пределы Алтайского края.

Что не так с властями сейчас?

"Наконец, 9 апреля состоялось совещание с губернатором Виктором Петровичем Томенко. Мы вздохнули с облегчением: ну наконец-то пойдет дело, проблемы начнут решаться, будем работать вместе, приносить пользу краю", — то ли всерьез, то ли с иронией продолжал Отмашкин. Но протокол совещания появился больше чем через месяц — 17 мая. Из 11 пунктов выполнено три.

По словам Отмашкина, по-прежнему есть острые проблемы.

1. Никак не решен вопрос с планированием аукционов по земле под застройку. "Почему эти документы отсутствуют или носят такой секретный характер, честно говоря, мне не очень понятно. И возникает вопрос – а как мы планируем увеличение ввода жилья на Алтае? Ведь мы хотим довести его до 1 млн кв. метров в год. Правда? Но каким образом, если не решается вопрос с землей", — спрашивал Отмашкин.

2. Торги по объектам, входящим в адресную инвестпрограмму, проходят недопустимо поздно. "Абсолютно понятно, что их надо проводить в I квартале, потому что есть необходимо разработать документацию. Если торги проходят в III квартале, когда мы успеем что-то построить?! Это невозможно!", — возмутился гендиректор "Союза". Кроме того, так и не решен вопрос с ценообразованием на строительство соцобъектов.

3. Бессистемно, по мнению строителя, идет исполнение госпрограмм: по предоставлению жилья сиротам, по переселению из ветхого и аварийного жилья. "Вроде все несут ответственность. Но такое впечатление, что заниматься этим по-настоящему, планово никто не желает. И к нам идут – дайте квартиры. Да нет их у нас, мы их продали!", — приводит пример Отмашкин.

"Что за отношение, люди добрые?!"

Он рассказал, по его словам, самый красноречивый пример личного взаимодействия с властями. Под Барнаулом есть 1 тыс. га земли, назначение которой сейчас — под индивидуальную жилую застройку. Участок никак не обрабатывается. Отмашкин несколько лет предлагал ввести его в сельхозоборот.

20 августа он направил очередной запрос властям, подготовив с юристами правовое обоснование. Ответы он получил из администрации города 20 сентября, из регионального минстроя – 24 сентября, из минсельхоза – 7 октября. "Ответы примерно такие: "Да, мы вроде как... но решить невозможно". Это что за отношение, люди добрые?! Почему это происходит, я не понимаю", — возмутился Отмашкин.

Он призвал власти "не делать из строителей врагов, а сесть и начать вместе работать". "Я не первый раз выступаю по этому поводу. Но ситуация не меняется. Несмотря на абсолютно правильные заявления Виктора Петровича. Другие его, видимо, не слышат", — резюмировал руководитель ГК "Союз".