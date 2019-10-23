При возвращении Бутиной в Россию могут возникнуть проблемы, уверены дипломаты

Посол РФ в США Анатолий Антонов опасается, что при депортации осужденной в Соединенных Штатах уроженки Алтайского края Марии Бутиной могут возникнуть трудности. Об этом он написал на странице российского посольства в социальной сети Facebook.
Ее должны освободить из тюрьмы во Флориде 25 октября, но сама депортация в зависимости от обстоятельств может быть осуществлена в один из последующих дней.
"Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет – загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки", – констатировал Антонов.
По его словам, причиной задержки может стать удаленность тюрьмы от аэропорта либо отсутствие свободных мест на требуемых авиарейсах. Ждать отправки Бутиной предстоит в депортационном центре.
Антонов уточнил, что посольство направило в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения россиянки. На нее ответили, что все правила и предписания соблюдаются, и дипломатов поставят в курс происходящего.
28 апреля суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). После отбытия наказания девушку депортируют на родину.
В качестве аргумента такого вердикта приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".
Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".
Обвинение предполагает, что Бутина действовала без официальной регистрации, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозило до пяти лет тюрьмы.
Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.
Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".
Комментарии
Надобно гражданку сша Навку прессануть.
удаленность тюрьмы от аэропорта либо отсутствие свободных мест на требуемых авиарейсах.
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Давайте потребуем от США чтобы её вернули в Барнаул! Ну и запретить её выезд за пределы Барнаула Пусть живёт долго
и счастливо.
Не много внимания кашолке пропагандирующей оружие, нарушающей законы, ведущей песпорядочное порево...???
23.10.2019 16:28
- гость -
Ну и зачем она нам тут нужна?
А сколько ей бабла на адвокатов накидали?
23.10.2019 16:31
- гость -
Вы что-то имеете против оружия?