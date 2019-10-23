Россия убеждает ООН обсуждать разоружение за пределами США

Россия поставила вопрос о переносе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению в 2020 году за пределы США, информировал журналистов замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает ТАСС.
Такая реакция последовала на затягивание с выдачей виз участникам делегации, многие из которых по вине американцев не смогли присутствовать на заседании комитета. Такая участь постигла треть россиян, которые должны были участвовать в работе по вопросам разоружения.
"Если, условно говоря, уполномоченные люди, эксперты, которых мы направляем в ООН для работы, не доезжают в ООН, то это плохо и для ООН в первую очередь, – аргументировал Вершинин. – Потому что качество обсуждений, дискуссий, решений резко теряется".
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что США намеренно блокирует работу Первого комитета генеральной ассамблеи ОНН по вопросам разоружения.
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