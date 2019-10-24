Синоптики прогнозируют сильный ветер и гололедицу в Алтайском крае

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
24 октября в северной части территории пройдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +2…+7 градусов (в Барнауле – от +3 до +5 градусов), а в последующие дни будет показывать близкие к этому значения. Так, в пятницу температура днем составит +3…+8°C, а в субботу снова +2…+7°C.
Ночи станут немного теплее: в ночь на 25 октября прогнозируется температура от -3°C до +2°C (в Барнауле – от -1°C до +1°C).
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