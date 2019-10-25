Никто не забыт. Воинские захоронения приведут в порядок в заброшенных алтайских селах

Памятники, аллеи, мемориалы воинов Великой Отечественной войны отремонтируют в Алтайском крае в преддверии 75-й годовщины Победы. Приведут в порядок монументы и могилы ветеранов даже в заброшенных деревнях. Этот и многие другие вопросы обсуждали на заседании краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Мероприятие было посвящено подготовке к празднованию 75-летию Победы. Участие в заседании принял губернатор края Виктор Томенко.

Сохраним память навечно

Всего в Алтайском крае есть 1028 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Многие из них отремонтируют в 2020 году на деньги регионального бюджета. Еще в начале октября 2019 года Виктор Томенко поручил выделить на эти работы 75 млн рублей.

"Все эти памятники являются объектами культурного наследия регионального значения. Мы провели анализ и выяснили, что около 40% всех памятников нуждаются в ремонте. В 2020 году планируется привести в порядок не менее 136 объектов в крае. 335 памятников Отечественной войны являются авторскими работами, которые выполнили известные алтайские скульпторы и архитекторы. Но основная часть – это типовые работы. Они выполнены из материала, который более подвержен разрушению", – объяснил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия края Александр Урбах.

По его словам, муниципалитетам нужно будет самим определить, какие памятники ремонтировать, и в случае необходимости провести конкурс и найти подрядчика.

Но есть в регионе и небольшие полузабытые мемориальные доски, а также могилы солдат, ухаживать за которыми уже некому. Их тоже планируют привести в порядок, но уже общественными силами.

"Навести порядок на воинских захоронениях, мемориалах, аллеях памяти – одна из основных задач в подготовке к 75-летию Победы. В крае есть много монументов, воздвигнутых по инициативе самих ветеранов. Это памятники, мемориалы, памятные доски воинам, умершим после войны, героям-односельчанам. Они есть в Баевском, Благовещенском, Косихинском, Павловском, Ребрихинском, Солонешенском районах. Мы должны сохранить их все. В Бурлинском районе памятник стоит в селе, которого уже не существует. Его тоже нужно отремонтировать", – отметил председатель Алтайского краевого Совета ветеранов Владимир Климов.

Многие краевые организации помогают благоустраивать монументы в малых селах. Только за последние три года отремонтировали памятники в 16 районах региона. Союз промышленников Алтайского края взял шефство над 21 захоронением участников Великой Отечественной войны.

Владимир Климов призвал компании и предприятия региона последовать этому примеру.

"Безымянные" улицы

Немногие жители Алтайского края знают о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы в городах и селах, отметил Владимир Климов. Он назвал такие улицы "безымянными" и предложил в общественном транспорте транслировать аудиозаписи о подвигах героев.

"Молодежь, да и не только молодежь, не знают ничего о воинах, в честь которых названы улицы. А нельзя ли в трамваях, троллейбусах, автобусах транслировать записи об их подвигах?" – предложил он.

Рассказывать о событиях Великой Отечественный войны Климов предложил и в школах края. Совет ветеранов и комитеты образований районов и городов уже договорились о работе со школами и другими образовательными организациями.

"Мы просим фронтовиков: идите в школы, рассказывайте о войне, кто и с кем воевал. Чтобы молодежь знала правду", – добавил Владимир Климов.

Забота о живых

На данный момент в Алтайском крае проживают 749 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, сообщила министр труда и социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Она утверждает, что в соцзащите знают все о каждом ветеране. А вот информации о тружениках тыла или детях войны не всегда достаточно.

"Мы знаем каждого ветерана, с кем они живут, куда переезжают, у каких родственников проживают. Но есть в крае труженики тыла. Их больше 14 тысяч. Вот о них информация не всегда объективна. Если кто-то из ветеранов, тружеников, детей войны, блокадников нуждается в помощи или проживает в ненадлежащих условиях, мы просим об этом сообщать", – добавила Наталья Оськина.

Цифры

В 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек.

Больше половины алтайских солдат родились в 1923 году. Они погибли под Сталинградом и на Курской дуге.

В годы Великой Отечественной в Барнауле действовало 11 военных училищ.

Четыре тысячи алтайских мужчин и парней окончили снайперскую школу.

283 тысячи солдат не вернулись с фронта.