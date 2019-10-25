Ученые научили крыс водить машину. Видео

Американские ученые из университета Ричмонда доказали, что крысы способны усваивать новые навыки, научив их управлять простейшим автомобилем, сообщает "Московский комсомолец".
У миниатюрного транспортного средства было три рычага. Один отвечал за движение вперед, два других – за повороты.
От крысы требовалось врезаться в определенную цель, за что ей давали съедобную награду.
В эксперименте участвовали 18 грызунов: 11 самцов и 7 самок. Далеко не каждому удалось освоить азы управления машиной, но некоторые демонстрировали удивительные успехи.
Как выяснили исследователи, лучше всего с заданием справлялись те животные, которые росли в помещениях с игрушками и другими предметами.
Им удавалось доехать до цели даже в случаях, когда транспорт был направлен совершенно в другую сторону.
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