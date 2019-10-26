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"Если не помнить, то жизнь на Земле бессмысленна". В Барнауле открыли Аллею Героев

, ИА "Амител"
Аллея открыта в честь подвига воинов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Аллею Героев открыли 26 октября в Барнауле в сквере на улице Малахова. Она посвящена подвигу погибших воинов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 19 лет назад, 1 марта 1999 года в Аргунском ущелье рота вступила в бой с боевиками Хаттаба. Из 90 бойцов 84 погибли. Среди них – и уроженец Алтайского края, бийчанин Сергей Медведев.

И это первая Аллея Героев в России. По всей длине аллеи установлены планшеты с фотографиями бойцов 6-й роты, здесь же рассказана их биография и подвиг, который они совершили. Рядом —  гранитный камень со звездой и надписью "Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…".

"Я убежден, что в наше время создание таких памятных мест и мемориалов — это важное дело, потому что в текучке, постоянной загруженности и решении сиюминутных вопросов мы забываем или не успеваем думать о самом важном: понятии добра и зла, чести, доблести, памяти, долге, Родине. И я убежден, что возможность здесь прикоснуться к судьбе каждого из ребят, которые во имя нас сегодняшних отдали свои жизни 20 лет назад, позволят об этих вещах вспомнить и что-то, может быть, поправить в своей жизни", — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время церемонии открытия Аллеи Героев.

Он также напомнил, что 2020 год объявлен в России годом памяти и славы подвигов нашего народа. В первую очередь, конечно, он будет посвящен Великой Отечественной войны, но история нашей страны наполнена и многими другими героическими событиями, одно из которых – подвиг 6-й роты.

В церемонии открытия аллеи принимали участие 16 Героев СССР и России, прибывших на Алтай в рамках проведения Вахты Героев Отечества. Среди них — председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России, президент Российской ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, который подчеркнул, что память — одно из самых ценных качеств человека.

"Страна наша многострадальная, прошедшая многие испытания. Но всегда и везде в ней чтили и чтят память воинов-защитников Отечества. Память – это одной из самых ценных качеств, присущих человеку. Нельзя без исторической памяти замышлять добрые дела на будущее, нельзя воспитывать подрастающие поколения. Эти ребята погибли молодыми, им бы жить, да семьи создавать. А они, осознавая свою ответственность по защите своего Отечества, отдали самое дорогое — свои жизни в бою против 500 бандитов, отребья международного терроризма. И если мы это не будем помнить, если мы не будем воспитывать этому наших детей и внуков, тогда бессмысленна будет жизнь на Земле", — сказал Шаманов.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел торжественную литию по погибшим воинам-десантникам и освятил памятный монумент. К основанию гранитного камня возложили цветы и прозвучал оружейный салют.

"Для духа человеческого времени нет. Память о них пойдет дальше в века и будет воспитывать, поднимать духовное содержание других поколений. Но все это возможно только когда в человеке есть истинная вера в доброе, вера в справедливость и вера в божью правду", — подчеркнул митрополит.

Справедливое признание

Барнаульцы останавливаются около портретов, читают историю каждого героя. И многие уверены, что это правильный шаг властей — увековечить память бойцов 6-й роты.

"Мы довольно часто гуляем здесь с внуком. Думаю, что ему будет интересно узнать об этом подвиге. Увидеть героев, которые шли в бой, понимая, что погибнут. И знаете, мы ведь знаем героев Великой Отечественной, знаем, хоть и не так много об Афганистане. Но война в Чечне и мальчики, там погибшие, как-то замалчивались. И вот эта Аллея — это все-таки справедливое признание их подвигов", — считает жительница Барнаула Анна Михайловна.

"Нет, ничего не слышали об этой роте. Сейчас читаем, кто они. Интересно. Быть как они? Ну, как-то вообще не хочется, чтобы война была. Но если уж придется Родину защищать, значит будем защищать, надеюсь, не хуже, чем наши прадеды", — уверяют Иван и Роман, ученики 10 класса.

"Ведь 20 лет прошло с момента их подвига. Но уж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сейчас некогда, но вернемся с детьми, погуляем, почитаем подробнее про ребят. Все-таки, надо знать своих героев. Надо помнить", — говорит Ирина.

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.10.2019 15:59
- гость -

Память пацанам...

26.10.2019 16:29
- гость -

Вера в божью правду и вера в дух человеческий-две разные вещи.Парни погибли за Отечество,а не за бога и царя.А насчёт "пацанов"...Подзабыто слово "Воины".

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