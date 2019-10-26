Жительница Барнаула рассказала о водителе, который не выпускал ребенка из автобуса

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала об инциденте, который произошел с ее сыном.
Мальчик возвращался домой, но потерял деньги, отложенные на дорогу. Он подошел к водителю маршрутки №32 и сознался в том, что денег на проезд у него нет. Ребенок попросил высадить его на остановке у дома, но водитель не дал ему покинуть автобус. 9-летний школьник должен был выйти из автобуса на улице Эмилии Алексеевой, но водитель высадил его только на улице Попова и только после того как за ребенка заплатила неравнодушная пассажирка.
"Может, найдется хоть один свидетель такого бессовестного поведения водителя и вопиющего поступка? Заранее спасибо", — написала мама мальчика в сообществе "Barnaul22".
Комментарии
Когда у этих "кассплеров" уже харя треснет ???
Ну неужели у водителя нет своих детей, или сам не был ребенком! Ну не каждый же день он возит бесплатно детей!