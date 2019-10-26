Конор Макгрегор заявил, что хочет жить и тренироваться в России

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире "Вечернего Урганта" признался, что хотел бы жить и тренироваться в Москве, сообщают "РИА Новости".
"Я бы хотел и буду драться в России, в Москве. Будет бой для людей, и сейчас просто смотрю площадки. Хочу купить что-то большое, чтобы тренироваться здесь и жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальная", — сказал спортсмен.
Он также добавил, что планирует привезти в Москву своего сына.
На днях Макгрегор выступил на пресс-конференции, где объявил, что хочет провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, бой должен пройти в Москве в следующем году.
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